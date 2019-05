Per molti rifugi a quota medio-bassa la stagione è già cominciata; per chi invece sta più su è una corsa contro il tempo per garantire l’accesso agli escursionisti. Le abbondanti nevicate primaverili, infatti, hanno complicato un po’ le cose.



Ecco alcuni scatti, pubblicati dall’Associazione Rifugi del Trentino, dei “lavori in corso” per liberare la strada che da Vigo di Fassa sale alla teleferica del Rifugio Roda di Vaèl: la neve è alta due metri e si lavora con le pale. E infine un video spettacolare realizzato dal Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz, già aperto.