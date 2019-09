Meghan Markle, duchessa di Sussex ha presentato a Londra la sua capsule collection: è intitolata The Smart Set e realizzata in collaborazione con l'associazione benefica Smart Works della quale ha il patrocinio reale. Stile minimalista, classico, la collezione è composta da un abito Jigsaw, una borsa John Lewis & Partners, un abito Marks & Spencer e una camicia bianca Misha Nonoo, la collezione si rivolge alle donne che lavorano ed è progettata per favorire il senso di comunità. "La ragione per cui sono attratta da Smart Works è proprio questo - aveva detto a Vogue Uk, di cui è stata guest editor - riformula l'idea di carità come comunità, che, per me, è incredibilmente importante: è una rete di donne che sostengono e danno potere ad altre donne nelle loro attività professionali".

Smart Works negli ultimi 5 anni ha aiutato oltre 11 mila donne in Gran Bretagna a immettersi nel mondo del lavoro, fornendo loro abiti e un coach per prendere parte a colloqui di lavoro (anche in Italia c'è un'organizzazione simile) e anche le vendite della collezione firmata da Meghan andranno a finanziare l'associazione: per ogni articolo acquistato un equivalente verrà donato a Smart Works. I quattro articoli della capsule, con un prezzo da 19,50 a 199 sterline, saranno venduti on line e nei negozi per due settimane.