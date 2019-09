Zaini di ultima generazione in grado di scattare un selfie semplicemente premendo un pulsante sullo spallaccio, diari personalizzabili, quaderni ed evidenziatori dalle tinte pastello. Mancano pochi giorni al ritorno sui banchi di scuola, e migliaia di famiglie trentine sono alle prese con gli ultimi preparativi. O, per meglio dire, con il cosiddetto «corredo scolastico»: rituale tanto atteso quanto imprescindibile per ogni studente di ordine e grado in vista del 12 settembre. Un dato tra tutti, girando tra le cartolerie: a farla da padrone sono gli zaini. Ergonomici, ecosostenibili, ipertecnologici. Ricercatissimi. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. «Prende sempre più piede lo zaino che cresce con il bambino - precisa Laura Chemolli, titolare, con il fratello Paolo, della Cartoleria Duomo Center di Trento -. La Satch è dotata di uno spallaccio regolabile in altezza che toglie il peso dalla schiena. Sono zaini di qualità destinati a durare nel tempo ed ecosostenibili, fatti con bottiglie di plastica riciclate». Per le bambine molto ricercati gli zaini con i glitter e la patellina che gira creando immagini diverse, venduti con l’astuccio abbinato. Spazio poi alla tecnologia e alle fantasie - più minimal - disegnate per ragazzi, dove Seven si impone con lo zaino in grado di scattare un selfie semplicemente scaricando un app e premendo un pulsante sullo spallaccio; la variante con dispositivo Usb Plug per ricaricare lo smartphone; lo zaino con abbinate le cuffie wireless o il famoso «Double», reversibile e con cuffie incorporate. Secondo gli esperti la spesa per uno zaino - una delle voci più «pesanti» per le famiglie - parte circa dagli 80 euro; mentre gli altri articoli del corredo, comprensivi di tutta l’attrezzatura richiesta dagli insegnanti, spaziano dai 50 agli 80 euro. «Il mio consiglio è quello di affidarsi a professionisti. La grande distribuzione si trasforma in cartoleria solo nei 10 giorni prima dell’inizio della scuola, mentre da noi i prezzi sono stabili e competitivi tutto l’anno, e siamo in grado di consigliare il cliente affinché acquisti solo quello che serve realmente. Sempre di qualità» ha proseguito la titolare.

Già, la qualità, è qui forse che si gioca la «battaglia» tra cartolerie e grande distribuzione. In una corsa al ribasso a cui le piccole realtà imprenditoriali rispondono con servizi ad hoc e fidelizzazione del cliente. «I genitori possono semplicemente consegnare la lista scolastica, e pensiamo a tutto noi. In più in omaggio alla lista e allo zaino regaliamo le etichette personalizzate con nome e classe del bambino, e un piccolo omaggio per i più piccoli: un pensiero per augurargli buon anno» ha concluso Chemolli.

Pochi minuti presso CartoToys di piazza Silvio Pellico, storica cartoleria di Trento, e, anche qui, la corsa verso la campanella sembra imperversare. Diari - i più ricercati di Harry Potter e Be You -, penne, quaderni, evidenziatori, astucci. Moltissimi i bambini, accompagnati da nonne e genitori, che si specchiano soddisfatti indossando il loro primo zaino. «Questo è il settore in cui siamo specializzati - precisa la titolare Raffaella Maffia - e la moda a Trento è quella di Ergobag: zaino garantito 3 anni in grado di crescere con il bambino». Anche qui promozioni, tessera con raccolta punti e sconto del 10% sulla lista per chi acquista uno zaino. Perché «la grande distribuzione spara prezzi facendo pensare che la qualità sia la stessa, ma non è così». E per il futuro un’attenzione particolare agli studenti delle superiori e dell’università: «Abbiamo notato una grande crescita, cercano per lo più penne particolari o quaderni colorati, magari con divisori. Vorremmo creare una tessera cliente per loro».