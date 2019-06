Ha aperto un nuovo negozio in città. È «Let’s Bubble» in via San Vigilio 15, dove da ieri si potrà trovare la linea di abbigliamento uomo, donna e bambino firmata Federica Panicucci (foto Paolo Pedrotti).



«Questo è il sedicesimo punto vendita in Italia - ha spiegato la responsabile Emi Ropele -. Definirei questo brand fresco e per tutti i gusti, con prezzi accessibili e capi alla moda».



Partito dall’idea della t-shirt con Marilyn Monroe con la bolla del chewing gum, Let’s Bubble, per il mondo femminile, spazia dalle magliette tendenza a capi più elaborati con«paiettes, fantasie floreali, fluo e camouflage, mentre l’universo maschile può trovare abbigliamento leggero, jeans, polo e felpe.



Alle 16 di ieri pomeriggio l’inaugurazione ufficiale con Federica Panicucci, giunta a Trento per il lancio di questa sua ultima tappa nel mondo della moda.