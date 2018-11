Autunno preppy, tendenza scozzese e oversize

Una gonna a pieghe, una felpa doppiata in pizzo, mocassini in vernice, oppure in alternativa cattivissimi anfibi, calzettoni a rombi colorati e quell’aria da studentessa universitaria fuori corso un pochino annoiata, diventa l’immagine femminile dell’inverno 2018. Lo stile college o preppy è uno dei principali mood da seguire per rinnovare il guardaroba d’autunno, anzi uno evergreen con qualche novità: il mix scozzese e animalier e l’oversize anni ‘90 specie per i caldissimi cardigan usati in autunno come capispalla magari in lana bouclè super tendenza con i colori senape e ruggine.



Esagerazioni da provare con attenzione, soprattutto se non più in età scolastica. Ma se le nostre regine di stile sono state Marissa Cooper o Serena Van Der Woodsen, le protagoniste delle serie The O.C. e di Gossip Girl, bisogna correre a rivedere qualche episodio delle due serie televisive, per copiare i loro look, ancora molto up-to-date. Via libera dunque al tartan in diversi colori, a gonne midi plissettate (Max Mara) sexy kilt che scoprono le ginocchia (Versace), scarpe stringate modello maschile, zaini e calzini in spugna, mentre, per quanto riguarda la palette, a tonalità come il bordeaux, il verde e il blu spesso abbinati in fantasie madras, spezzati dal rosso natalizio e da giallo lime. C’è anche chi mischia fantasie scozzesi e animalier in giacchette madras dai revers maculati, come fa Michael Kors. E chi invece come Miuccia Prada mette il più tradizionale dei maglioni a rombi da alta montagna sotto al tailleur bon ton in lana bouclè scozzese.



Dal pullover oversize di Miu Miu si passa alle stringate con stampa tartan da brava studentessa del college a firma Church’s, i calzini di Thom Browne sono un tutt’uno con la minigonna a corolla di Jakubowski. Il capo che non può mancare nel nuovo guardaroba è comunque la felpa, che nelle nuove proposte è oversize, aperta con zip o ricamata, decorata con stemmi come quella di Tommy Hilfiger. La felpa con il piercing o modello giacca e perfetta sui nuovi pantaloni cargo o su quelli a vita alta più stetti sulla fine della gamba. Moltissime le proposte preppy nel fast fashion come il micro check color fango dei pantaloni di Zara con orlo asimmetrico o i piumini dorati della collezione H&Moschino. E per le fashion victim l’iconico zainetto modello Rainbow di Burberry.