Tutto ebbe origine il 3 novembre del 1912, quando Mary Phelps Jacob si accorse che il suo abito da sera lasciava intravedere le stecche del corsetto sottostante, e con due fazzoletti uniti da un nastro diede vita al primo reggiseno.



Oggi in modelli sempre più evoluti e tecnici, con o senza ferretto, a balconcino, imbottito, senza spalline, in pizzo, senza cuciture e in materiale invisibile, il reggiseno è accessorio da scegliere a seconda dell’abbigliamento, fino a diventare parte integrante dell’outfit. Il reggiseno, infatti, si è ormai emancipato dalle convenzioni e viene indossato con disinvoltura al pari di un accessorio o di un capo d’abbigliamento, senza più risultare inappropriato. Così come sta accadendo ad un altro capo di abbigliamento intimo ossia il pigiama: pantaloni e giacca, magari in materiale lucido o di seta, da indossare anche per uscire, come fa Sarah Jessica Parker in questo spot

Intimissimi & Sarah Jessica Parker - Spot 30" ITA Video of Intimissimi & Sarah Jessica Parker - Spot 30" ITA