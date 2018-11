Deneuve vende all’asta il guardaroba YSL

Catherine Deneuve mette all’asta i suoi cappotti, i tailleur e gli abiti firmati da Yves Saint-Laurent, circa 300 capi che andranno in vendita al miglior offerente da Christie’s e su Internet.



L’attrice, musa e intima amica del grande stilista scomparso, possiede centinaia di pezzi unici, realizzati appositamente per lei. La vendita, che si annuncia come un evento assoluto per il mondo della moda e per i collezionisti, si svolge a fine gennaio 2019 a Parigi durante la settimana della haute couture.



Circa 150 pezzi saranno proposti alla vendita nei saloni parigini di Christie’s, mentre un’altra parte dell’asta dei pezzi si svolgerà unicamente su Internet.



In un messaggio diffuso dalla casa d’aste, la Deneuve - che ha appena festeggiato i 75 anni - spiega: «oggi cedo la mia casa in Normandia, dove conservavo questo guardaroba. E lo faccio malinconicamente. Si tratta delle creazioni di un uomo di tale talento da creare soltanto per rendere le donne più belle».