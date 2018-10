Lui e il suo cane, nuovo guardaroba per due

Dopo aver lanciato una linea di abbigliamento femminile coordinata ai capi per il suo amico a quattro zampe, Giovanna Temellini allarga l'idea a tutta la famiglia e lancia una collezione di menswear abbinata a quella di Fido. Una selezione di proposte in stile casual che porta anche nell'universo maschile la visione della moda di Giovanna Temellini, definita dalla scelta di tessuti pregiati, la realizzazione artigianale, la cura per i dettagli. Un gusto distintivo che si ritrova nei caldi girocollo di maglia a coste, nelle morbide felpe con e senza cappuccio disponibili anche nella versione con zip da abbinare ai pantaloni coordinati e alle calze in tinta unita. La palette di colori, accanto ai blu, azzurri e grigi in varie gradazioni, si ispira ai bagliori di una luminosa giornata di vendemmia, con il rosso rubino nella sfumatura del vino aleatico, il giallo ginestra, il verde carico delle foglie di vite. Un'offerta cromatica che esalta la morbidezza della maglieria, realizzata in eco-cashmere, un filato di ricerca ricavato da una lavorazione sostenibile.

Giovanna Temellini è tra i fondatori di L.A.R.I. (Levriero Afgano rescue Italia), l'associazione dedicata al recupero e all'adozione dei levrieri afgani in difficoltà.

E' una collezione all'insegna del comfort, pensata per un uomo che dopo una settimana vissuta in giacca e cravatta sa apprezzare la libertà di una giornata all'aria aperta, di giochi al parco con il proprio cane, presenza fedele di ogni giorno e compagno inseparabile nei momenti di relax. Un rapporto tra amici, tra compagni di gioco con cui condividere gli stessi colori di squadra: così nascono i capi della nuova collezione maschile di Temellini Milano, proposti anche nella versione Dog-à-Porter con una linea in eco-cashmere di maglieria a righe giallo e rosso da abbinare al collare coordinato e con modelli più casual, come le felpe nelle stesse nuance di grigio proposte per l'uomo.