Sono oltre 200 i marchi, con espositori da tutto il mondo, presenti a DaTe, il salone dell'occhialeria d'avanguardia in programma da oggi al 24 settembre alla Stazione Leopolda di Firenze.

Novità di questa edizione, spiega una nota, è l'aggiunta di due aree espositive inedite, Timeless e Spring, e la conferma delle altre quattro: Luxury, Millennials, Icons e Balcony.

Oltre a selezionate aziende italiane, al salone parteciperanno brand provenienti da Usa, Giappone, Austria, Danimarca, Inghilterra, Spagna, Francia, a rappresentanza del meglio dell'occhialeria d'avanguardia internazionale.

Tra le tendenze le forme ispirate ai grandi artisti del passato e alle loro opere, occhiali a «chilometro zero» o realizzati con tecniche a basso impatto energetico, richiami ai mitici anni '50, veri e propri gioielli in oro 24 carati, modelli di ispirazione hollywoodiana e prodotti artigianali pensati per far risaltare lo sguardo.