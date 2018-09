Con il tailleur rosso «messo 4 volte», Kate Middleton è diventata «l’ambasciatrice perfetta del nostro messaggio: la moda passa, Luisa Spagnoli è per sempre» dice Nicoletta Spagnoli, da oltre 30 anni alla guida dell’azienda di famiglia, che oggi festeggia 90 anni con un libro e una sfilata - la prima della sua storia - a palazzo Reale.



«Novant’anni sono un traguardo importante ed era giusto - spiega Nicoletta, che è ad e direttore creativo del brand - organizzare un festeggiamento consono. Non tante aziende arrivano in salute a questo anniversario, e poi noi siamo la stessa proprietà da 4 generazioni». Se l’azienda con sede a Perugia ha raggiunto un fatturato di 132 milioni di euro nel 2017 e occupa oltre 800 dipendenti, è anche grazie a Nicoletta, che ha portato il marchio nella contemporaneità.



«Quando ho preso la guida dell’azienda andava già bene, la mia responsabilità - racconta - è stata quella di cambiare gradualmente per avvicinare una clientela più giovane, senza però lasciare nessuno indietro, perchè la nostra è una collezione molto vasta e nel tempo la donna è cambiata: oggi anche la signora vuole osare di più». Lei, però, pensa «sempre al passato, a chi è venuto prima di me, a cosa avrebbe fatto mio padre, anche se i tempi sono rivoluzionati. I primi anni di lavoro sono stati più semplici, mentre ora con i social ci sono tanti elementi in più da curare».



A sussurrarle all’orecchio non c’è solo il padre Lino, scomparso nel 1986, «ma anche il nonno, la bisnonna, perchè ognuno di coloro che mi ha preceduto ha avuto momenti difficili: la bisnonna la Prima guerra, il nonno la Seconda, mio padre le lotte sindacali, io ho l’ecommerce e il digitale». Negli anni, ovviamente, qualche proposta di vendere è anche arrivata «ma io non ci ho mai pensato, finchè posso vado avanti, amo il mio lavoro» e quell’idea di creare «abiti indossabili», che vadano oltre le tendenze. Anche per questa collezione, la prima a salire in passerella, il primo pensiero sono state le clienti «che vanno premiate per la loro fedeltà. Ce ne sono alcune - racconta - che oggi portano anche le figlie in negozio».



Ecco quindi una collezione «molto Luisa Spagnoli, non fine a se stessa, pensata da una donna per le donne, perchè non occorre vestirsi da uomo per rivendicare i propri diritti».



Ecco quindi i completi da giorno, come il tailleur di lino sartoriale con il pantalone largo abbinato alla camicia di georgette lilla, la giacca bouclè lunga con gli shorts, tutto molto colorato, con toni accesi e a contrasto come i corallo, il fucsia, il turchese, mentre la sera, più scenografica, è in georgette plissè soleil e in bianco e nero. E poi la prima collezione see now buy now, tutta di maglioncini d’angora colorati, che sono l’emblema della maison. Tutto, insomma, per costruire un’idea precisa di eleganza che, dice Nicoletta, «ignora la moda, perchè puoi indossare un abito di lusso e non essere comunque elegante».