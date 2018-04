Meghan Markle non sbaglia un colpo. anche in fatto di look.

La futura moglie del principe Harry, ricordiamo le nozze in programma il prossimo 19 maggio, sta continuando il suo impegno accanto al fidanzato e nei giorni scorsi ha partecipato a una cerimonia istituzionale che si è tenuta all'Australian House di Londra, in previsione degli Invictus Games di questo autunno.

Ms. Markle ha indossato un bellissimo abito floreale verde firmato dal brand inglese Self Portrait, del valore di 385 sterline, pari a circa 430 euro. Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che l’abito era in vendita sul sito Net-A-Porter 300 sterline, sì era, perché poche ore dopo era già sold out in tutte le taglia.

All'abito Meghan Markle ha abbinato una giacca nera, décolleté in tinta - il suo modello preferito di scarpe - e una piccola borsa con tracolla dorata.

Se questo matrimonio farà bene alla corona oppure no, sarà il tempo a dircelo, quello che è certo è che farà benissimo alla moda britannica.