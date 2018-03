I Rollinz Star Wars 2.0, realizzati della Grani & Partners e scelti da Esselunga per un’iniziativa promozionale, hanno superato il numero record di 60 milioni di esemplari distribuiti ai clienti dei supermercati in due mesi d’iniziativa.

Le riproduzioni in miniatura dei personaggi di Star Wars (episodio 8), come era già capitato due anni fa con i Rollinz di Star Wars episodio 7, hanno scatenato la caccia al tesoro per completare la raccolta dei 24 personaggi, da inserire nel raccoglitore a forma di Star Destroyer, e dei 7 personaggi rari.

«Non avrei mai immaginato in modo razionale - ha detto Enrico Grani, presidente e Ceo di Grani & Partners - che, da un semplice prototipo strano e a forma di fungo, si sarebbe generato un fenomeno con una risonanza tale».

La Grani & Partners ha sede a Bastiglia (Modena), ed è di proprietà della famiglia Grani tramite la finanziaria La Portile per il 40% e per il 60% della Giochi Preziosi. Ha circa 80 dipendenti e un fatturato nel 2017 di 41.7 milioni di euro.