Stuart Weitzman celebra il 25° anniversario degli stivali iconici che hanno introdotto il tessuto elasticizzato. Sono il modello 5050, lanciato nel 1993, che nella nuova campagna 2018 viene indossato da Kate Moss.

Gli stivali-icona del brand americano devono il loro nome alla combinazione dei materiali che li compongono: metà tessuto micro stretch e metà pelle o suede. Questo iconico modello ha conquistato le star hollywoodiane, diventando un oggetto di culto tra trend setter e confermandosi come accessorio must have fotografato ai loro piedi stagione dopo stagione.

Dall’anno della sua nascita il modello si è evoluto comprendendo una serie di varianti dalla costruzione in tessuto micro stretch unita a pelle o suede in varie altezze, come il modello Reserve dal tacco largo da 40 mm. Ogni stivale è contraddistinto dall’inconfondibile dettaglio elasticizzato che s’integra con la parte posteriore.