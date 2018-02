Fiorello non ha fatto in tempo ad aprire il festival di Sanremo che viene interrotto da un uomo che è riuscito a eludere i controlli e a salire sul palco dell’Ariston. «Sono due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica», ha detto prima di essere interrotto e portato via.



«Faccio il Pippo Baudo della situazione», ha detto Fiorello che non si è perso d’animo, prima di aggiungere «lo sapevo che non ci dovevo venire».