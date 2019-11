In gennaio torneranno sulle Dolomiti le magnifiche mongolfiere del «Dolomiti Balloonweekend», e l’offerta del festival è unica: regalare (o regalarsi) unvolo in mongolfiera sulla Val Pusteria.

Come è ormai tradizione, Dobbiaco inaugurerà infatti il 2020 con un evento molto speciale: dal 4 al 12 gennaio la Dolomiti Balloonweek. L’apertura - spiega il comunicato stampa - sarà sabato 4 gennaio alle ore 17 con il gonfiaggio delle mongolfiere radiotelecomandate presso il centro del paese di Dobbiaco.

Nei giorni seguenti il cielo dell’Alta Pusteria sarà rallegrato da mongolfiere. Durante la Balloonweek ogni visitatore avrà la possibilità di prenotare un volo indimenticabile in mongolfiera con un pilota esperto e di vedere da vicino le vette piú belle del mondo senza bisogno di scalarle. I voli partono ogni giorno dal piazzale vicino alle Scuole Medie di Dobbiaco verso le ore 10 – tempo permettendo – e possono essere prenotati sul sito www.balloonfestival.it , oppure telefonando ai numeri: 0474 972 132 oppure +348 244 44 51.

Chi preferisce rimanere con i piedi per terra, potrà osservare come i giganti colorati si libreranno in aria sopra le teste. Le mongolfiere radiotelecomandate possono essere ammirate ogni giorno al campo di partenza tra le ore 10 e le 11 circa.

Un premio molto ambito è la Dolomiti-Balloon-Trophy, che viene aggiudicato al pilota che effettua il volo più lungo partendo da Dobbiaco. Per esempio, gli ultimi anni i voli sono arrivati fino in Croazia e Slovenia.

Per chi si è perso l’apertura della Balloonweek o per chi vuole ammirare un’altra volta le mongolfiere radiotelecomandate, il gonfiaggio verrà ripetuto venerdì, 10 gennaio 2020 alle ore 17 nella Nordic Arena di Dobbiaco.

Potete trovare tutte le informazioni relative alla Dolomiti Balloonweek sul sito www.balloonfestival.it.