Preparate l’agenda. Domani le occasioni per festeggiare Halloween in Trentino non mancheranno: fate divertire i vostri bambini, sempre senza esagerare.

Muse. In occasione della festa più spaventosa dell’anno lo spazio Maxi Ooh! diventa un’area di scoperta e sorpresa con grandi zucche in cui poter entrare. Nello spazio dedicato ai bambini da 0 ai 5 anni si potranno osservare da vicino animali molto particolari e leggere storie su quelli un po’ strani e ci si potrà mascherare e truccare.

Orario: dalle 14 alle 18 di giovedì 31 ottobre.

All’Orrido. Nella notte di Halloween l’Orrido di Ponte Alto si trasforma in una porta spazio-temporale.

Una misteriosa voce vi guiderà in un mondo desolato e pericoloso, per raccontare di uomini e di mostri: giovedì 31 alle 20 e alle 21 sono in programma due visite guidate. Racconti di Renato Barrella con Maria Vittoria Barrella e Stefano Pietro Detassis. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 30 ottobre alle 18 scrivendo a info@ecoargentario.it (ingresso 15 euro).

A Lavis. Appuntamento in biblioteca dalle 8 di sera del 31 ottobre per i bambini dai 7 ai 9 anni. Iscrizione obbilgatoria in biblioteca entro il 28 ottobre 2019. Costo 5 euro a bambino.

A Pergine. Dalle 14.30 alle 16.30 di venerdì 1 novembre gli appassionati di Halloween possono darsi appuntamento al Palaghiaccio di Pergine, dove ci sarà attività di intrattenimento, oltre alla possibilità di affittare i pattini per l’inizio della stagione. Prima edizione organizzata dalla A.S.D. HOCKEY PERGINE – Ci sarà: animazione su ghiaccio in collaborazione con l’Associazione “Butterfly”, Babydance e truccabimbi a tema a cura dell’Associazione “Il Sogno”, servizio ristoro con panini, patatine e bibite, a prezzi speciali, dolci sorprese per i bambini. Ingresso al palaghiaccio 3,20 euro fino a 16 anni (5 euro per gli adulti). Noleggio pattini al costo di 3 euro per tutto il pomeriggio. Alle ore 18.45 il pubblico sarà gradito ospite per vedere e tifare la partita della prima squadra dell’Hockey Pergine Sapiens contro il VS Brixen.

A Telve. L’Oratorio Don Bosco Telve e dal Gruppo CoRaggio organizza la Gara delle zucche più originale dalle 16 alle 18. Saranno premiate le 10 zucche più curiose. Per chi ha bisogno di una zucca ce ne sono a disposizione presso il bar Orchidea Cafè offerte da Agricoltura Vinante. Per merenda: broscia con Nutella e the caldo offerto dal bar a tutti i partecipanti.



A Borgo Valsugana. Dalle 16.30 Al Girasore “Dolcetto o scherzetto?” . I bambini veranno accolti con una golosa merenda e potranno comoletare il loro travestimento con un trucco spaventoso. Verranno poi accompagnati dalle animatrici per le vie del centro nel classico “dolcetto o scherzetto?”.

A Rovereto. Sono davvero tante le iniziative in programma giovedì 31 ottobre. Dalle 16 «Atmosfera magica con le lanterne»: i negozi del centro si illumineranno con la luce di tante piccole lanterne; dalle 16.30 «Dolcetto o scherzetto?»: i negozi del centro aspetteranno i bambini travestiti da streghe e maghetti per distribuire loro tante dolci leccornie; dalle 21 «Halloween Party» nei locali della città con esibizioni musicali itineranti.