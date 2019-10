Siete di quelli che non vedevano l’ora di finire il gelato per mangiare l’ultima punta del Cornetto Algida? Adesso non avete più bisogno di comprarlo tutto: potete acquistare le confezioni di «punte di Cornetto».

La nuova confezione della Algida contiene 20 pezzi (20 piccole punte da 16 grammi), in vendita a 1 euro ciascuno, avvolti in un incarto simile a quello del gelato Cornetto, compreso il classico coperchietto di cartone protettivo.

A commercializzare la novità è proprio Algida, che quindi ha deciso di rompere gli indugi e di sfruttare l’onda lunga della mania per la punta del cono, provando anche a posizionarsi strategicamente nel segmento degli snack «per tutto l’anno» e non solo nei gelati.

La notizia dell’introduzione di questo snack è subito rimbalzata sui social, su Facebook, Twitter e compagnia, e ieri ne hanno parlato tutte le radio e TV.