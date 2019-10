Adesso è ufficiale: la miglior colazione d’Italia si serve all’Hotel Luise di Riva del Garda. L’albergo ha infatti ritirato ieri a Rimini il prestigioso premio nazionale “Best Breakfast Award” nell’ambito degli Hospitality Days che precedono la Fiera di Rimini.

Il premio prende le mosse da una semplice consierazione: la colazione è il pasto più importante della giornata, soprattutto per chi è in vacanza o in viaggio per affari. «Le aspettative degli ospiti sono sempre più alte e tutte le strutture ricettive devono cercare di essere sempre all’altezza, anche perché il breakfast assume sempre di più importanza nella valutazione complessiva di un hotel e quindi nelle recensioni. Da qui l’esigenza di creare un premio per chi eccelle nel mondo del breakfast, per premiare l’impegno e dare risalto alle strutture che hanno un ottimo servizio colazione, per accrescere la cultura del breakfast, che rimane uno dei servizi più apprezzati dai clienti e per stimolare gli albergatori ad investire sulla colazione, chiave del successo aziendale» è scritto nel bando.

A giudicare e decidere le migliori colazioni nel panorama alberghiero in Italia è stata una giuria di esperti formata da Damiano De Crescenzo, Direttore Generale di Planetaria Hotels, Luigi Franchi, Direttore Responsabile di Sala&Cucina, Mauro Santinato, Presidente di Teamwork e Gaetano Barbuto, consulente e formatore area Food&Beverage. L’hotel Luise ha partecipato, ed è risultato essere uno dei 5 finalisti: poi l’ispezione, con la giuria a effettuare una visita e valutare di persona il servizio breakfast. Infine il premio: Luise numero 1 in Italia. Motivazione: «Per la passione, l’autenticità, i valori genuini della tradizione locale trasmessi, per il particolare coinvolgimento dello staff e l’artigianalità dei prodotti proposti».

«Ne siamo felici e orgogliosi - ci dicono Alberto Bertolini e Stella Feruli, i titolari - perché ci abbiamo creduto e lavorato molto con i nostri ragazzi dello staff. C’erano 2.500 iscritti, non era facile la competizione. Ma noi abbiamo sempre puntato sul breakfast, è uno dei momenti su cui ci concentriamo di più».

Qual’è il segreto per una colazione top in una struttura ricettiva? «Ovviamente non avere una colazione striminzita all’italiana, ma offrire sempre qualcosa di più». Ovviamente, al Luise è una necessità, visto la clientela internazionale di Riva del Garda. «Non solo tedeschi: abbiamo una clientela vastissima a livello internazionale. Basti pensare - dicono Alberto e Stella - che lo scorso anno abiamo avuto 65 nazionalità diverse fra i nostri clienti, e mediamente ci sono persone di 18-20 Paesi stranieri in hotel ogni giorno. Per questo la colazione è una sfida».

Come si gioca questa sfida? «Coinvolgendo tutto il nostro staff. Da noi il nostro maitre di sala, Roberto Palmisano, per dire si sveglia all’alba tutti i giorni per curare la pasta madre con cui poi fa il pane fresco ogni giorno. E da quella ricava tanti gusti particolari, dal pane alle noci, a quello con i semi, l’integrale...» Ovviamente il segreto ultimo è la materia prima: «Forniamo materie prime del territorio e nazionali, questo fa molto piacere. Quindi dolce e salato, focacce e pizza, formaggi e frutta, oltre naturalmente alle bevande fatte come si deve».

Poi, la ricetta segreta: «La differenza - dicono Alberto e Stella - la fa il gruppo. L’aver inviato al concorso non fredde fotografie di buffet, ma foto in cui il personale era al lavoro, ha fatto la differenza».