«Che soddisfazione apprendere di essere nominato dall’Associazione Italiana Sommelier “Miglior Professionista dell’anno, premio Solidus”!!».

Dopo aver vinto il premio come Miglior Sommelier italiano, un altro premio per Roberto Anesi (nella foto di Pierluigi Orler) di Canazei. E’ lui stesso a dare la notizia sulla sua pagina Facebook.

«Credo - scrive - che senza tutto l’impegno messo in più di 30 anni di servizio in sala, ai miei 22 anni di AIS, alla voglia di crescere che ancora ogni giorno mi muove ed alla forza di mettermi sempre in discussione, oggi non proverei l’orgoglio che sento addosso per questo riconoscimento. Se un premio deve essere dedicato a qualcuno.. beh, in questo caso vorrei dedicarlo a me stesso, sarà emozionante ricevere questo riconoscimento ai primi di dicembre al Senato della Repubblica a Roma».