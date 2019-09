Riciclo creativo e lotta allo spreco, i trend della nuova manualità

È davvero semplice dare nuova vita agli oggetti che abbiamo in casa e contribuire in modo concreto alla lotta agli sprechi. Esempi e workshop con tecniche zero waste e riciclo creativo ad Abilmente, il Salone delle Idee Creative, che torna con il doppio appuntamento autunnale: dal 26 al 29 settembre 2019 in Fiera di Roma con Abilmente Roma e dal 17 al 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza con Abilmente Vicenza. La manifestazione targata IEG, da anni scelta come luogo di ritrovo, confronto e apprendimento dalle community italiane del Do It Yourself, permette ai visitatori di immergersi all’interno della propria passione, in un mondo fatto di creatività e di prendere ispirazione.



LA TENDENZA CREATIVA DELL’UPCYCLING RECYCLING



Ricorrere al riciclo e riuso creativo è facile, divertente e alla portata di tutti: bastano infatti un pizzico di fantasia e manualità. Ispirati all’economia circolare che prevede il riutilizzo delle risorse riducendo o eliminando la quantità di scarto e di rifiuti, sempre più persone praticano il riciclo e il riuso - Upcycling e Recycling - dando una nuova funzione o un diverso utilizzo a oggetti già esistenti. Fare upcycling recycling permette di ottenere benefici per l’ambiente e per sé stessi che da sempre Abilmente racconta: consente non soltanto di risparmiare, ma - ad esempio – di limitare l’accumulo di oggetti inutili, contribuendo a mantenere gli ambienti di casa liberi dal superfluo e, grazie ad attività creative che possiamo definire “svuota pensieri”, di aumentare l’autostima e abbassare i livelli di stress.



AUTUNNO INVERNO 2019-20: PAPERCUTTING E LEGATORIA DI RECUPERO



Siamo abituati a rovistare tra le cose della nonna e girare i mercatini in cerca di pezzi unici da riutilizzare, ma la capacità di vedere il potenziale degli oggetti in disuso cui dare nuova vita può essere una vera e propria arte. Nel campo del design spopolano in particolare due tecniche emblema dell’upcycling recycling con le quali recuperare oggetti e materiali che la creatività trasforma in qualcosa di nuovo e sostenibile: il papercutting e la legatoria di recupero.



Il papercutting è uno dei trend creativi del momento - e una forma d’arte accessibile a chiunque come dimostrano gli oltre 400 mila contenuti caricati su Instagram con l’hashtag #papercutting - che consiste nell’intaglio di carta e cartoncino mediante l’utilizzo di un taglierino bisturi per creare composizioni e quadri originali. Evoluzione in 3D del collage, grazie alla combinazione meticolosa di colori, fantasie, tagli e texture, dà vita a produzioni suggestive, come quelle di Eiko Ojala, Lisa Rodden, Cheong-ah Hwang solo per fare i nomi di alcuni degli artisti più noti. In Italia spiccano, tra le altre, le creazioni di Linda Bellosi di Lights & Silhouettes, in mostra dal 17 al 20 ottobre ad Abilmente Vicenza: Linda dà vita a veri e propri “quadri luminosi”, disegni tridimensionali su cartoncino intagliato che, con un sapiente gioco di luce e ombre, diventano magiche lanterne. «Con questa tecnica si possono realizzare un’infinità di disegni di carta che, al contrario del collage, sono composti da un unico foglio» sottolinea Linda. Una curiosità: in Cina, la carta intagliata simboleggia fortuna e felicità. Perché non provare?



La legatoria artigianale - tecnica antica che sta vivendo una riscoperta - è sempre più gettonata: dal recupero di ciò che butteremmo via nascono oggetti semplicissimi, rilegati a mano. «Cartoline, pacchi di biscotti, vecchie cartine geografiche, locandine di concerti, la scatola del sale grosso o il packaging dei prodotti più comuni che tutti abbiamo in casa, ma anche scarti industriali come le prove di stampa delle tipografie, i ritagli di carta e gli avanzi di risme, i campionari di tessuti e gli scarti delle tappezzerie: siamo circondati da miliardi di oggetti di ogni forma, colore e materiale, con un ciclo di vita breve e che vengono sostituiti sempre più velocemente», racconta Federica Nassetti, tra le crafter che animano Via delle Idee di Abilmente Vicenza con YUUY, il suo progetto di legatoria. «È recuperando questi oggetti che realizzo e rilego notebook, agende e quaderni, pagine in cui raccogliere parole o ricordi, album fotografici e biglietti, il tutto con l’ausilio di strumenti estremamente basici, come ago, filo, forbice, carta, cutter, scotch di carta o da lavoro, occhielli di ottone» spiega ancora Federica. «Le persone si avvicinano alla legatoria artigianale e di recupero per diversi motivi: alcuni semplicemente perché sono tecniche manuali facili da provare; altri per lo stupore e l’effetto wow che scaturisce nel dar nuova forma ad oggetti quotidiani destinati altrimenti ad essere buttati. In generale però posso dire che c’è molta attenzione alla sostenibilità, e grande voglia di tornare ad oggetti semplici e analogici, che siano originali e personalizzabili».



Imprimere su carta i momenti da ricordare, le esperienze e le emozioni. In maniera indelebile, all’insegna della creatività. Vero e proprio trend dell’estate 2019, «il diario di viaggio oggi fa di nuovo tendenza perché è un oggetto che trasforma in preziosi e tangibili ricordi le nostre vacanze, le gite fuoriporta, le escursioni e ogni occasione di aggregazione» spiega Chiara Cocco, artigiana e creativa de “La regaleria di Chi”, che sarà tra le protagoniste dell’appuntamento autunnale di Abilmente. Più diventa impellente la necessità di ritagliarsi del tempo in cui “disconnettersi” dalla rete e tornare a vivere le emozioni senza l’aiuto di alcun device, più il diario di viaggio torna in auge e vive una nuova giovinezza. E proprio ad Abilmente gli appassionati di creatività e Do It Yourself potranno imparare – grazie ai molti corsi e workshop esperienziali in programma – come realizzare con le proprie mani un travel journal, usando ad esempio materiali di recupero come il tetrapak, la tela cerata, il vecchio jeans, oppure la pelle, il cuoio, la carta, il cartoncino, la stoffa.



Non solo papercutting e legatoria. Sono molte le tecniche che Abilmente mette in mostra coinvolgendo le creative, blogger, youtuber e crafter più seguite dalle community italiane: patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor, in un entusiasmante mix creativo .