Giornata speciale il prossimo primo ottobre per tutti i coffee lovers: con la Giornata mondiale del caffè si potrà ricevere in cambio un caffè o un o un tè scrivendo una poesia con i propri amici nei locali aderenti all'iniziativa "Meet With A Poem", consultabile all'indirizzo internet www.meinlcoffee.com.



La possibilità, offerta in oltre 25 Paesi e mirata ad investire nelle proprie relazioni, è giunta alla quarta edizione. L'iniziativa è indetta da "Julius Meinl", azienda familiare austriaca da oltre 150 anni ambasciatrice nel mondo della cultura delle caffetterie viennesi, storicamente note- spiegano gli organizzatori- per aver ispirato artisti e scrittori e per aver offerto ai creativi uno spazio di incontro per discutere e condividere le proprie idee. All'evento partecipa, per questa edizione, il cantautore "di platino" Tom Odell.



"Il mondo digitale ci avvicina - afferma il cantautore - ma a volte può rendere più difficile mantenere legami autentici con coloro che ci circondano. La campagna "Meet With A Poem" incoraggia a prendersi una pausa dai propri cellulari e a riscoprire le connessioni reali".