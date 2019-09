Colori per arredare, le nuove tendenze prevedono un uso molto più giocoso del colore, con combinazioni di tonalità a contrasto o in armonia fra loro e un declino delle pareti monocromatiche. In primo luogo, i colori opachi e i colori terrosi, manifestazioni di una rinnovata affermazione del nostro desiderio di natura, rimangono di tendenza.

V

foto DF Habitat

Dal 1995 Maison & Objet di Parigi è il punto d’incontro internazionale per i professionisti del design, dell'arredamento e del lifestyle. Due volte l'anno, a gennaio e a settembre, la kermesse riunisce oltre 3.000 espositori e quasi 90.000 visitatori. Dagli editor di Houzz ecco i trend colore per il 2020.

Armonie calde: rosso sangue, arancione e senape

Queste sono sicuramente le nuove nuance di quest’anno. Mescolanze di colori caldi e vivi – bordeaux, rosso vino, rosso sangue, arancio bruciato, senape e marrone dorato – creano atmosfere energiche e perfette per riscaldare i nostri interni.

foto: Francesca Pagliai Studio Fotografico

Armonie fresche: cachi, lime e verde mandorla

Tra gli schemi colore più interessanti, è impossibile non citare questa combinazione di sfumature di verde. Il verde abete, grande colore del 2019, appare ancora qua e là, mentre il nuovo verde si tinge di un pizzico di giallo e tende verso un verde oliva-cachi più caldo. Visti anche molto verderame, lime e verde mandorla – che sono sopravvissuti all’era scandinava. Un rimando alla natura è sempre il benvenuto nei nostri interni.

Armonie dolci: beige, tortora, greige, miele e fulvo chiaro

Questi colori sono dei classici senza tempo piuttosto che delle novità. Ma non c’è modo migliore di ravvivarli combinandoli insieme: il tortora (e tutto lo spettro fino al marrone) ha fatto un grande ritorno, accompagnato da giallo senape, fulvo e terra di Siena.

Oliver Grahame Photography



Eric Gizard interior design

Contrasti primaverili: verde cachi, lime, rosa, arancione e terra di Siena.

Cosa abbinare al cachi o al verde oliva? Per dare un tocco in più a queste tonalità rilassanti, niente batte un rosa cipria, un color pesca, un corallo o un giallo senape: nuance contrastanti che aggiungono calore senza prevaricare gli altri, come dei bei fiori in un prato. Queste combinazioni creano un’atmosfera ispirata alla natura ed evocano l’allegria della primavera. Coppia Colore di Primavera: Verde e Rosa

Contrasti classici e chic: bordeaux, blu-verde, antracite e beige

Il contrasto verde-bordeaux deve essere trattato con cautela: si può scivolare facilmente in una combinazione di colori natalizi, ma uno stratagemma per dargli un’aria diversa ed elegante è l’abbinamento con il verde oliva, il lime, il blu pavone, l’antracite o il beige.

Contrasti delicati: blu, arancione e rosa

Tra le sfumature di blu, abbiamo visto tanto blu pavone, blu Klein e denim. Il blu negli ultimi anni è stato un grande protagonista, ma ora sembra essere in netto declino. In questa edizione della fiera il blu è stato sfumato con tocchi di rosa, terra di Siena e fulvo – che restituiscono un contrasto meno aggressivo rispetto all’arancione.