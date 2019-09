Il taglio a caschetto medio corto di Monica Bellucci è già il trend capelli d’autunno. L’attrice ha tagliato i lunghi capelli ondulati scuri e ha esordito con il bob ad altezza mento alla sfilata di Dolce & Gabbana primavera estate 2020 e ha replicato il 24 settembre alla sfilata di Dior a Parigi.

L’hair stylist autore del taglio è John Nollet che le ha realizzato il «chiny lenght bob», come si chiama tecnicamente il caschetto di super tendenza già da questa estate e ora anche in autunno. Prima della Bellucci ad optare per questo corto era stata, tra le altre, la super modella Kaia Gerber. E’ un taglio super femminile ma anche molto versatile: da mosso e voluminoso per un look da giorno, a liscio con riga centrale per le occasioni più formali.

Monica Bellucci lo ha personalizzato con la frangia a onda.

John Nollet è uno degli hair stylist più noti. Tra le sue creazioni il famoso caschetto di Audrey Tatou nel Favoloso mondo di Amelie o i dread di Johnny Depp nei Pirati dei Caraibi. Si affidano a lui tante star come Diane Kruger, Marion Cotillard , Vanessa Paradis, Uma Thurman, Charlotte Casiraghi. Louis Vuitton ha realizzato una valigia su misura per contenere tutti i suoi strumenti di lavoro che lo segue sui set delle grandi produzioni cinematografiche o nella Suite 101, al Park Hyatt Paris-Vendôme e allo Cheval Blanc di Courchevel dove riceve le sue clienti.