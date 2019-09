Sbarca in Italia per la prima volta "Sake Challenge", appuntamento annuale sulla bevanda alcolica giapponese che si svolge dal 2012 a Londra. L'evento arriva a Milano il prossimo 11 novembre grazie alla Sake Sommelier Association Italiana. L'iniziativa, organizzata presso il concept store giapponese Tenoha, prevede che i produttori di sake giapponesi saranno chiamati a partecipare con le loro etichette per eleggere i "Migliori Sake per l'Italia" secondo il palato italiano. "Sake Challenge" non sarà infatti mirato al miglior sake in assoluto ma al prodotto più apprezzato dal gusto del Paese organizzatore. A valutare le etichette, che arriveranno direttamente dal Giappone, saranno oltre 50 giudici tra sake sommelier professionisti e giornalisti di settore.



Un'altra ventina circa valuterà invece l'aspetto estetico. Nel corso dell'edizione italiana verranno assaggiate circa 300 etichette provenienti da quasi tutte le prefetture del Paese suddivise in 6 tipologie, ognuna delle quali verrà valutata per il suo profilo gusto-olfattivo da una giuria di 8 persone composta da un giornalista ed alcuni sake sommelier, mentre un secondo gruppo capitanato da un esperto di design valuterà la parte visiva relativa all'etichetta. Il weekend dell'8-10 novembre è in programma un'anticipazione della "Sake Challenge" con degustazioni guidate da un esperto sake sommelier sempre all'interno di Tenoha.