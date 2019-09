E' iniziata con l'anteprima romana e con le giornate di esposizione (sabat oe domenica) per poi proseguire con anticipazioni a Merano (28-29 settembre) e Milano (11-12 ottobre) la ventottesima edizione del "Merano WineFestival 2019", in programma nella località dell'Alto Adige dall'8 al 12 novembre nelle sale del Kurhaus.



La degustazione "apripista" nella Capitale delle eccellenze enologiche selezionate è organizzata presso l'Acquario Romano. L'anteprima romana, giunta alla quarta edizione, vuole essere - spiega una nota - un'opportunità "per fare network e incontrare da vicino i produttori, degustandone i vini e i prodotti culinari di qualità".



Le tappe di Merano a settembre e ottobre a Milano sono invece organizzate, rispettivamente, presso Hippodrome Merano (manifestazione ippica dell'80° Gran Premio Merano Alto Adige) e all'interno della "Milano Wine Week". La 28^ edizione del "Merano WineFestival 2019, articolata in cinque giornate, presenterà 950 case vitivinicole, i prodotti premiati dal The WineHunter Award e più di 120 artigiani del gusto.



"In Italia - afferma il presidente e fondatore del "Merano WineFestival" Helmuth Köcher - abbiamo delle piccole realtà che devono essere messe in risalto". "Seicento - aggiunge - sono stati i campioni assaggiati e valutati per poi selezionarli. E' stato molto difficile perché le aziende sono sempre più incentrate sulla qualità. Nel corso della manifestazione ci saranno anche prodotti tipici e sessione principali saranno dedicate alla biodinamica e ai cibi fermentati".