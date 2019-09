Scarsa energia, ansia, mancanza di concentrazione e una sensazione generale di infelicità. Se oggi, al vostro rientro a lavoro, sentite di avere questi sintomi niente paura: è tutto parte del post-holiday blues, quella malinconia successiva alla vacanza che assale al rientro in ufficio. Per contrastarlo è meglio fare leva sui punti di forza: ad esempio il fatto che si è più creativi, che la mente dopo le ferie è più 'fresca' per trovare soluzioni. Se si può, è il momento adatto per nuovi progetti di lavoro o per esplorare modi per svolgere le attività in modo più efficiente. È importante anche ritrovare un legame con i colleghi, magari lavorando insieme a qualcosa o scegliendo un nuovo posto in cui andare a pranzo. Altra regola è pensare al proprio benessere, concedersi tempo, che sia una passeggiata nella natura da programmare con gli amici o una sessione di allenamento. Questi i consigli indicati su Forbes dalla dottoressa Franziska Alesso-Bendisch, fondatrice di Well Work Solutions, una società di consulenza sulle performance e il benessere sul posto di lavoro.

"Fortunatamente - spiega l'esperta- l'angoscia post-ferie è in genere di breve durata e seguita dall'eccitazione di pianificare un'altra vacanza o un break imminente". Nel frattempo, nelle giornate più critiche, è importante anche focalizzassi sul perché si sta tornando al lavoro. Qual è lo scopo? Proprio il rientro è un'occasione per fare ulteriormente chiarezza. Infine, inutile soffermarsi su quanto sarebbe meglio essere ancora in vacanza: meglio accettare che sia finita e che sia stata frutto di ricordi meravigliosi. "Concentrandosi sugli obiettivi di carriera presenti e futuri - è la conclusione - si vivrà nel presente e non nel passato".