Quasi sette italiani su dieci (68%) non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti o amici, per andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita.

E’ già allarme per l’Autobrennero, che vivrà nei prossimi giorni situazioni da «bollino nero». ma anche con alcune trovate promozionali. Ad esempio il «grande esodo» 2019 è più fresco grazie alle mele altoatesine. Insieme all’Autobrennero, il Consorzio Mela Alto Adige Igp ha infatti organizzato, in giornate «clou» per il traffico veicolare previsto sull’A22, la distribuzione gratuita di mele ai viaggiatori. In particolare, le date scelte per questa iniziativa sono quelle di sabato 10, 17 e 24 agosto. La corsia individuata è quella sud, che dal Brennero scende verso Modena.

«Si tratta di un’iniziativa simpatica e nuova - spiega Georg Koessler, presidente del Consorzio - durante la quale l’A22 prevede di distribuire oltre 10.000 mele. Tante famiglie saranno in viaggio verso le loro vacanze e in visita all’Italia.

Verranno accolti con un prodotto tipico della nostra regione e potranno ristorarsi assaporando le nostre mele».

«Da anni, nei giorni di traffico intenso, distribuiamo delle bottiglie d’acqua con il logo di A22, quest’anno abbiamo pensato di fare un passo in più», osserva l’amministratore delegato di A22 SpA, Diego Cattoni.

«La stragrande maggioranza degli italiani - sottolinea la Coldiretti - si sposta da casa sfidando le previsioni sul traffico e non facendosi spaventare dal rischio di code. Solo per poco più di un italiano su dieci (11%), il Ferragosto è un giorno come gli altri e non si fa nulla di particolare o si deve lavorare, mentre il 21% coglie l’occasione per stare in casa a riposare».

Il weekend che precede Ferragosto, continua la Coldiretti, «resta dunque il momento clou delle vacanze degli italiani che anche quest’anno hanno privilegiato il mese di agosto». Con le ultime partenze salgono infatti a 23,8 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto nell’estate 2019, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè.

Se il mare con il 70% è la meta dei viaggi più gettonata dagli italiani in vacanza, al secondo posto - precisa la Coldiretti - si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna.

«La maggioranza degli italiani in viaggio - conclude la Coldiretti - ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma tra le preferenze si segnalano nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno».