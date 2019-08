Birra. L'estate è la sua stagione, è una bevanda che socializza, favorisce i momenti di relax durante le vacanze o le serate in città, favorisce abbinamenti con piatti estivi e può diventare anche meta di viaggio nei luoghi delle birre artigianali. La passione italiana per la bevanda di Cerere è confermata dai numeri: il 77% degli italiani, più di tre su quattro, beve birra e lo fa perché si abbina perfettamente ai pasti. Tra i beer lover, inoltre, emerge un forte desiderio di conoscenza sulla birra, tanto che il 30% vorrebbe saperne molto di più o persino diventare un esperto. Il crescente interesse degli italiani per la birra è testimoniato anche dai dati di consumo riportati nell’AssoBirra Monitor: nel primo semestre 2019 il consumo di birra in Italia è aumentato di circa il 2% con picchi nei mesi di Gennaio (+4,63%), Marzo (+5,18%) e Aprile (+5,82%) che confermano una destagionalizzazione dei consumi. La birra piace e si beve tutto l’anno. Per festeggiare la Giornata Internazionale della birra, il 2 agosto, istituita in onore della bevanda più antica, ecco una guida utile quale che sia la destinazione scelta per le vacanze,

Un’estate al mare… con la Lager! Se per molti l’estate è sinonimo di vacanze al mare, la birra perfetta per suggellare le giornate sulla spiaggia è senz’altro la Lager. È la birra più diffusa e consumata e, nel tempo, è diventata sinonimo di birra tout court. La Lager è una birra chiara, fresca, di media alcolicità, delicata negli aromi e nel gusto e dal colore oro pallido, perfetta per un aperitivo vista mare.

In cima ai monti, un’Abbazia. Vacanze ad alta quota? Lo scenario montano richiama subito alla mente birre corpose e dalle ricche sfumature cromatiche, come le Abbazia. È proprio fra i monti e vicino ai boschi che sorgevano le abbazie che danno il nome a questo stile, perché è qui che nasce la ricetta originale. Tradizionalmente, infatti, le abbazie sorgevano vicine alle sorgenti d’acqua, ingrediente fondamentale per la produzione della birra, e ancora oggi, in alcuni casi, resta un l game con i monasteri. La birra Abbazia è generalmente corposa e di forte contenuto alcolico, con un colore che varia dall’oro carico all’ambrato fino al bruno scuro.

Una Blanche per giornate in campagna. Lo stile birrario Blanche ben si sposa con una villeggiatura in campagna all’insegna di passeggiate, a piedi o in bicicletta, lungo i sentieri e i campi in fiore. Per chi ha scelto di trascorrere le vacanze immerso in paesaggi rurali, un bicchiere di Blanche ne suggella certamente le atmosfere. Fatta in parti uguali di orzo maltato e frumento non maltato, cui si può aggiungere una percentuale variabile di avena che la rende morbida e quasi vellutata al palato, è una birra ricca di suggestioni olfattive e gustative.

Vacanze in città, Pils nel bicchiere. Per chi ha scelto di restare in città ad agosto, approfittando magari dei ritmi più rilassati per vivere la propria città da turista, la birra ideale è la Pils, stile dalle origini cittadine, da degustare durante una sosta nell’esplorazione di un quartiere poco conosciuto o a cena, al termine di una giornata dedicata alle visite culturali. Nata nella città boema di Plzen, da cui prende il nome, la Pils è di fatto la capostipite di oltre i l 90% della birra oggi prodotta nel mondo. Si caratterizza per l’aroma floreale, il gusto dal finale secco e pulito e la schiuma abbondante