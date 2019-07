Design minimalista, equipaggiamento essenziale, grande robustezza, amata da generazioni di ragazzi, nel tempo diventata iconica, la Renault 4 torna per con l'alimentazione elettrica un'apparizione futuristica, nella sua veste più ambita, quella della variante senza tetto denominata 'Plein Air'. In occasione della decima edizione dell'appuntamento "4L International", tenutosi a Thenay, nel dipartimento transalpino del Loir-et-Cher, la Casa francese ha presentato un esemplare a batterie della sua rarissima 'spiaggina' che ripropone il fascino di questa versione cult, costruita in 563 esemplari tra il 1968 e il 1971, all'attualità delle tecnologie legate alla mobilità a zero emissioni.

Nata dalla collaborazione tra Renault Classic, Renault Design e Melun Rétro, azienda quest'ultima specialista in parti di veicoli classici del Marchio transalpino, la e-Plein Air sfrutta la soluzione propulsiva della Twizy. Omologata per due passeggeri, al posto dell'originale motore a benzina di 845 cc sfoggia una moderna unità elettrica alimentata da accumulatori agli ioni di litio, sistemati nella parte posteriore del veicolo, al posto del divano, che è stato eliminato. Dalla Régie non hanno specificato la potenza del veicolo, limitandosi a indicare come 'donatrice' la Twizy che in Italia è commercializzata in due varianti, da 9 Cv e da 17 Cv.



Nel suo look ritroviamo al posto della classica griglia del radiatore un rivestimento in plastica con i contorni della storica maschera frontale, realizzato in un pezzo unico di colore bianco. Costruita partendo dal pianale accorciato di una R4 originale, la e-Plein Air sfoggia due poltrone singole al posto della panca anteriore e una cesta di vimini come portabagagli. Assenza di capote e quadro strumenti derivato dalla Twizy gli altri suoi elementi distintivi.