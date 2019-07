«In bici al lavoro», è l'iniziativa estiva di "Trentino pedala" che premia coloro che utilizzano la bicicletta per percorrere il tragitto casa-lavoro. Per tutto il mese di luglio si possono vincere premi - buoni spesa - messi a disposizione dalla Federazione Trentina della Cooperazione. L'estrazione avviene ogni settimana e vengono sorteggiati cinque vincitori. Chi tra questi cinque, quel giorno è andato al lavoro in bicicletta, per tutto il tragitto o anche solo parzialmente, vince, oltreché in salute e in benessere, un buono spesa del valore di 50 euro, spendibile nei quasi 500 punti vendita delle famiglie cooperative del Trentino. Come funziona?

È necessario iscriversi alla IV° edizione del Cicloconcorso «Trentino pedala». Dopo aver digitato www.trentinopedala.tn.it e aver schiacciato il pulsante «registrarsi ora», è necessario aver selezionato almeno un organizzatore locale e aver compilato tutti i dati personali, in particolare la data di nascita. Solo così è possibile partecipare all'estrazione settimanale dei premi.