In Trentino Alto Adige è un successo il progetto pilota a livello nazionale per la donazione e raccolta di capelli da destinare alla realizzazione di parrucche oncologiche: quelle parrucche utilizzate da pazienti impegnati nelle terapie antitumorali.



Migliaia le trecce donante in pochi mesi, una cinquantina i saloni convenzionati che aderiscono all’iniziativa, centinaia le persone coinvolte.



Non mancano i giovanissimi che decidono di dare il loro contributo dopo aver vissuto il dramma della malattia attraverso l’esperienza di un parente o un conoscente.



Il progetto vede la collaborazione dell’Associazione RagionevolMente e Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sezioni di Trento e di Bolzano).

Progetto Diamoci un Taglio Video of Progetto Diamoci un Taglio