C’era stata, a dir la verità, una prima edizione nel lontano 2012 a Palermo. Ma adesso si torna a casa, al giardino estivo del birrificio a Lagundo: per chi non ha tempo e voglia di andare a Munchen, ecco «OktoberForst», il nuovo e ambizioso evento dedicato alla convivialità e al piacere di trascorrere del tempo insieme; l’ultimo fine settimana di settembre.

Ci informa il comunicato styampa che «Dal 27 al 29 settembre 2019, si svolgerà la prima edizione dell’OktoberForst, un evento folcloristico per ogni età della durata di tre giorni con musica dal vivo, durante i quali si potranno gustare creazioni culinarie, specialità birrarie di Forst. In questo momento di convivialità gli ospiti potranno scoprire il vasto mondo Forst e godersi il variegato programma d’intrattenimento: la tradizionale apertura della prima botte, sbandieratori in corteo, schioccatori di frusta, danze tradizionali tipiche della regione, mercatino dell’artigianato, sono solo alcune delle attrazioni e sorprese durante l’evento».

Per gli appassionati, inoltre, si potrà partecipare alle visite guidate allo stabilimento e scoprendo in questo modo il mondo Forst a tutto tondo.

Ingresso & Orari: venerdì 27 settembre: ore 10.00 – 23.30. Poi sabato 28 settembre: ore 10.00 – 23.30 e il finale, domenica 29 settembre: ore 10.00 – 22.00. L’ingresso è libero e l’accesso ai minori è consentito solo con accompagnatore maggiorenne.

Servizio navetta gratuito, ampi parcheggi a disposizione gratis.