Memorie di guerra, ricordi di servizio militare, commozione per l'impegno di volontariato. Tolmezzo, per molti alpini trentini, evoca un frullato di emozioni.

Fronte della Prima guerra mondiale ma anche destinazione per l'addestramento e per il servizio di leva, nelle sue numerose caserme, per schiere di penne nere trentine, soprattutto negli anni '60-'70-'80.

Ma anche il ricordo indelebile dell'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del Friuli del maggio 1976. Tolmezzo, capoluogo della Carnia, diecimila abitanti, è la località scelta per l'Adunata triveneta 2019 dell'Associazione nazionale alpini.

Ieri la sfilata, su un percorso di quasi due km per le vie della cittadina, imbandierata a festa. «C'è calore per le temperature ma anche per il grande entusiasmo - racconta il presidente dell'Ana trentina, Maurizio Pinamonti , arrivato venerdì con alcune "avanguardie" trentine - e i negozi sono tutti addobbati con tricolori e riferimenti agli alpini. Abbiamo anche due nostre fanfare, quella sezionale e quella della Valle dei Laghi».

Per i tre giorni di adunata circa 25.000 persone si sono riunite quassù. «I nostri alpini trentini arrivati qui in Carnia sono più di un migliaio, dovremmo arrivare a 1.500 » aggiunge Pinamonti. «3-400 hanno dormito qui sabato notte - precisa il vicepresidente vicario della sezione di Trento, Paolo Frizzi - mentre tanti arrivano in giornata, con sei pullman organizzati, macchine e furgoni. Chi è arrivato un giorno prima non ha trovato una grande scelta ricettiva in zona. Alcuni trentini hanno dovuto pernottare a Tarcento, che è a 25 km».

Non semplicissimo nemmeno il viaggio in giornata, dato che servono circa quattro ore di viaggio.

Sabato cerimonie solenni al sacrario-ossario di Timau di Paluzza e concerti della fanfara della Julia e di vari cori. I legami dell'Ana trentina con Tolmezzo non mancano.

«Il nostro Guido Vettorazzo , 98 anni, andato avanti nei giorni scorsi, ha combattuto in Russia proprio nel Battaglione Tolmezzo. Sfileremo con il suo cappello per rendere omaggio alla sua memoria» annuncia Pinamonti. Mentre Frizzi racconta: «Il generale Carlo Frigo, vicepresidente della sezione di Trento, ha comandato qui a Tolmezzo sia una compagnia da tenente che poi il Battaglione Tolmezzo».

Le sezioni di Trento e Bolzano hanno sfilato subito dopo le autorità, i labari, i vessilli, gli stendardi e la protezione civile. A poco più di un mese dall'adunata nazionale di Milano (che ha celebrato il secolo di vita dell'Ana) e a poco più di un anno da quella del centenario della fine della Prima guerra mondiale, celebrata a Trento, c'è la volontà di portare in Trentino l'Adunata triveneta del 2022.