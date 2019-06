Il tempo è previsto bello e caldo. Una serata ideale per la prima edizione della Ganzèga, la cena comunitaria che animerà stasera, venerdì, via Belenzani con una tavolata da guiness.

Finora sono un migliaio i biglietti venduti; i tagliandi possono essere acquistati anche oggi in piazza Duomo fino all'ora di cena, prevista per le 19.

La Ganzèga è il primo impegno organizzativo della neonata Pro Loco del centro storico, evoluzione della confraternita dei Ciusi e dei Gobj che si pone come obiettivo quello di animare la città e far rivivere antiche tradizioni. Nel caso specifico la Ganzèga rievoca le antiche mangiate collettive che si organizzavano nel Medioevo alla conclusione di un'opera importante, come le mura a difesa della città.

Per immergersi nell'atmosfera i 180 volontari che collaborano alla manifestazione saranno vestiti in costume d'epoca. Il menù prevede un antipasto con lucanica, speck, spressa delle Giudicarie e Trentingrana; un piatto unico con goulash, polenta di Storo e cavolo cappuccio e lo strudel come dolce; inoltre acqua, birra, caffè e amaro e con i 25 euro del conto ci si potrà portare a casa anche il boccale.

Che gli organizzatori raccomandano di rimettere a fine cena nell'apposita borsetta evitando di riutilizzarlo per ragioni di sicurezza.

Con una parte dell'incasso la Pro loco finanzierà due progetti di solidarietà scelti tra quelli che hanno partecipato all'apposito bando. La serata si concluderà con un doppio concerto in piazza Duomo, prima suoneranno The Rumpled, poi The Ducktails.