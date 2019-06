Paperino, il papero sfigato, compie 85 anni, ecco perchè ci piace tanto

Paolino Paperino, negli Usa Donald Duck, il simpatico papero disneyano paladino dei pasticcioni e degli sfigati, il 9 giugno festeggia 85 anni. Donald Duck esordiva il 9 giugno del 1934 nel corto animato “The Wise Little Hen” (La Gallinella Saggia), appartenente alle Silly Symphonies. Da allora, il papero più famoso del mondo è apparso in oltre 150 cortometraggi e mediometraggi.



Personaggio poliedrico che sperimenta sia le gioie dell’amicizia sia le frustrazioni provocate dalle futili seccature della vita quotidiana e proprio per questo motivo i fan di tutte le età possono identificarsi facilmente nei suoi numerosi cambi d’umore, Paperino è il migliore amico di Topolino ed è fidanzato con Paperina sulla quale cerca costantemente di far colpo. Ha un atteggiamento da spaccone, ma in fondo è facile ferire il suo ego e ogni fallimento lo fa sentire alquanto frustrato. Tuttavia, nonostante questi suoi adorabili limiti, Paperino è un buono dal cuore d’oro. “Paperino incarna il rapporto tra noi e la società in cui viviamo - spiega Alex Bertani, direttore di Topolino, il settimanale, edito da Panini Comics, che gli dedica un numero monografico in edicola mercoledì 5 giugno con il personaggio protagonista di cinque storie a fumetti - perché Paperino siamo un po’ tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla vita e al futuro con ottimismo e sempre rinnovato entusiasmo, a dispetto di tutto”.



Tanti i suoi alter-ego (protagonisti nelle storie del numero celebrativo del fumetto): Paperinik, PK, DoubleDuck e Qu-Qu 7. Con il numero del 12 giugno, i festeggiamenti di Paperino continueranno con il 50/o anniversario dalla prima apparizione di Paperinik, il supereroe mascherato che libera Paperopoli dai criminali.



Per festeggiare gli 85 anni di Paperino, il marchio Original Marines gli dedica una capsule per bambini e bambine. Hip Hop Watches gli rende omaggio con un orologio. The Walt Disney Company Italia celebra l’85/o con il “Festival del Fumetto Disney” realizzato in collaborazione con Mondadori Store. Dieci incontri in una selezione di librerie Mondadori con alcuni tra i più noti disegnatori Disney. Domenica 9 giugno Disney Channel (canale 613 di Sky) festeggia il compleanno di Paperino con Donald Birthday Collection, mandando in onda a rotazione degli episodi di Disney Topolino Shorts a tema Paperino. Tanti sono i brand con capsule collection dedicate.