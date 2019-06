«Leggi l'Adige e vinci», chiusura in grande stile.

Oggi pomeriggio, dalle 17 in poi, presso la concessionaria Margoni di Trento, in via Bolzano 61, verrà consegnata la Ford Fiesta Plus da 70 cavalli, di colore bianco e dal valore di 15mila euro. Il primo premio del nostro concorso se l'è aggiudicato una signora con due figlie, che da tempo voleva cambiare la macchina. La fortuna alle volte non è bendata.

A chiudere un'iniziativa che ha avuto un successo strepitoso sarà una festa in piena regola. Presenti il direttore dell'Adige Alberto Faustini, il direttore generale di Aspiag, la società che controlla i marchi Despar, Eurospar e Interspar, i titolari della concessionaria Margoni e i rappresentanti del gruppo Athesia e soprattutto i lettori del giornale e gli abbonati, tutti invitati al buffet che farà da contorno alla consegna dell'autovettura e degli ultimi quaranta buoni spesa da 100 euro, frutto delle estrazioni delle ultime due delle sei settimane di concorso. A coloro che parteciperanno alla cerimonia di domani verrà dato in omaggio un piccolo gadget.

L'evento sarà seguito in diretta da Radio Dolomiti.

Iniziato a metà marzo, «Leggi l'Adige e vinci» ha subito riscontrato il gradimento dei nostri lettori, ma non solo il loro. Oltre 25mila le cartoline arrivate: molte di queste sono state consegnate di persona nella sede di via delle Missioni Africane. Portate da gente proveniente da ogni città e valle della nostra provincia.

Un'occasione che è stata sfruttata da noi per conoscere i volti dei nostri lettori e dai lettori per visitare la "casa" in cui si costruisce il prodotto editoriale che finisce nelle loro mani o sui loro schermi la mattina dopo per informarli.

Le cartoline pervenute sono state messe in una canoa. Da quella canoa, bendata e sotto la supervisione di un funzionario della Camera di Commercio di Trento una bambina ha estratto la scheda vincitrice finale del concorso per vecchi e nuovi abbonati e lettori dell'Adige.

La donna che oggi potrà tornarsene a casa a bordo della sua nuova Fiesta ha vinto incollando le sette lettere della sesta e ultima settimana di concorso, quelle che componevano la parola "Ronzone".

Le parole da indovinare raccogliendo giornalmente le lettere nascoste sul giornale, per ognuna delle sei settimane del concorso, erano infatti nomi di paesi e località trentini.