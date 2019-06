Da una parte il bullismo, dall’altra l’indifferenza: due “mali” della scuola di oggi che vanno a braccetto e si alimentano l’un l’altra. Il bullismo trova terreno fertile nell’indifferenza, l’indifferenza si rafforza nel mondo dei bulli.



Mettere a fuoco questi fenomeni, trovare una chiave di lettura e reagire a quella che spesso può sembrare un’onda difficile da arrestate sono gli obiettivi che hanno animato la riflessione prima, e la produzione artistica dopo, di due classi del Centro di formazione professionale “Veronesi” di Rovereto.



Il progetto ha interessato due classi: una, la seconda A del “Made”, il dipartimento di Manufactoring Design del Veronesi, che si è occupata del tema dell’indifferenza; l’altra, la prima A del Liceo Steam International, sempre nell’ambito del polo scolastico roveretano, si è invece occupata del bullismo.



Per circa due mesi ragazze e ragazzi hanno lavorato sodo, soprattutto nei fine settimana e nei pomeriggi liberi: prima si sono impegnati su una riflessione a tutto tondo sui due fenomeni, poi hanno tradotto il loro lavoro in due pezzi musicali, dei quali hanno scritto testi e musica.



I due pezzi, "Resterà di te" e "Uguali o diversi", sono stati quindi registrati grazie alla collaborazione con lo studio Ros Group, e infine, negli spazi della scuola, sono stati girati i video per montare i due videoclip che vi proponiamo e che sono in corsa per una selezione del Miur per diventare il video di apertura del prossimo anno scolastico a livello nazionale.

LICEO STEAM INTERNATIONAL - RESTERA' DI TE (OFFICIAL VIDEO) - NO CREDITS Video of LICEO STEAM INTERNATIONAL - RESTERA' DI TE (OFFICIAL VIDEO) - NO CREDITS