Con la pioggia che negli ultimi giorni ha concesso poche ore di tregua e la neve fino a quota duemila, può far sorridere l'annuncio di Asis dell'apertura sabato prossimo delle piscine all'aperto.

Mette le mani avanti il direttore dell'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento, Luciano Travaglia: «La decisione è stata presa il 30 aprile scorso e non in base alle previsioni del tempo: l'apertura dei lidi estivi avviene sempre il primo fine settimana di giugno, mentre la chiusura il primo weekend di settembre».

Stando alle previsioni meteo, peraltro, dovremmo finalmente avere un week-end soleggiato.

Insomma, è tempo di pensare alla prova costume. Anche se l'estate sembra lontana, gli esperti di Meteotrentino evidenziano che da domani tornerà il bel tempo e le temperature saranno in rialzo, con massime fino a 28 gradi sia sabato che domenica. Se le previsioni saranno confermate, si potrà prendere il sole e magari fare un tuffo nelle vasche all'aperto dei centri sportivi di Gardolo e Manazzon - Lido di Fogazzaro. I due impianti natatori rimarranno aperti dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21, con i lidi esterni che dal 15 luglio al primo settembre chiuderanno alle 20.

Asis ricorda che per la sicurezza degli utenti il regolamento è esposto e riassunto anche in tedesco, inglese ed arabo, oltre che in forma di pittogrammi, e che in ogni impianto è presente un defibrillatore. In entrambi i lidi estivi, a Gardolo e in via Fogazzaro, tornano le casette-biblioteca per il book sharing, la condivisione di libri. Presenti anche le "Baby little home", le casette dedicate alle neomamme con i loro bimbi.

L'offerta dei lidi estivi ha trovato negli anni un crescente gradimento dei trentini, anche se - va ricordato - il meteo gioca un ruolo fondamentale nella possibilità di fruizione delle piscine esterne. Un'estate piovosa come quella del 2016 aveva portato ad una diminuzione degli ingressi (87.904 tra giugno ed agosto con un ricavo di 325mila euro), mentre negli ultimi due anni era stato il sole implacabile a spingere tante persone in piscina alla ricerca di un po' di refrigerio. Gli ingressi netti agli impianti natatoria nei tre mesi caldi sono aumentati del 2,75%, passando da 106.324 dell'estate 2017 a 109.250 dello stesso periodo del 2018, con una leggera variazione (-0,57%) dei ricavi, da 354.343,32 euro di due anni fa a 352.319,07 euro dello scorso anno.

Al centro sportivo di via Fogazzaro, ricorda Asis, da sabato saranno disponibili sei piscine esterne (vasca dei tuffi, piscina di 50 metri, vasca per fitness, piscina di 25 metri con uno scivolo, piscina spiaggia e piscina baby), mentre a Gardolo apriranno due vasche esterne, sul lato ovest con gli scivoli e sul lato est con giochi acquatici, scivolo a quattro corsie e vasca piccola con idromassaggio.

Nel presentare l'attività dei lidi estivi vengono resi noti alcuni dati dell'attività invernale al Centro Fondo Viote. A fronte di una stagione 2016/2017 un po' fiacca, negli ultimi due anni si è registrato un incremento dei ricavi del 20%.