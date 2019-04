Sì, c'è anche un disegno originale con Tex e San Romedio (orso compreso). Ma ci sono pure le Dolomiti trasformate dalla matita di Galep in canyon del Far West. Tutti elementi che troverete in un convegno e una mostra a Trento per celebrare i 70 anni di vita editoriale di Tex Willer, il famoso personaggio dei fumetti creato dalla fantasia di Giovanni Luigi Bonelli e dalla maestrìa grafica di Aurelio Galleppini.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Museo Storico in Trento.

In un incontro pubblico, venerdì 12 aprile alle 15 alla Fondazione Caritro, verrà raccontata e dibattuta la vicenda editoriale di Tex. Saranno presenti il direttore editoriale della Sergio Bonelli editore, Michele Masiero, e Giovanni Ticci che da 52 anni disegna le avventure di 'Aquila della Notte'. Al termine della giornata di studio verrà inaugurata una mostra, che rimarrà aperta fino al 5 maggio, con albi, collane, edizioni straniere, disegni, tavole originali dei più rappresentativi disegnatori. La mostra è accompagnata da un catalogo, curato da Roberto Festi, edito dalla Sergio Bonelli Editore.