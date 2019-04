A 7 anni si entra nella vita sedentaria

È a 7 anni che si diventa sedentari.



Infatti a quell’età si inizia a essere più inattivi. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Jyvaeskylae e del Centro di ricerca e attività fisica Likes che è stato pubblicato su Bmc Public Health. Secondo questa analisi, che ha passato al setaccio i dati di 27 studi fatti in precedenza, tra il 2004 e il 2018, la proporzione delle persone che diminuivano l’attività era eccezionalmente alta durante l’infanzia e l’adolescenza.



L’abbandono dell’esercizio fisico era prevalente nell’adolescenza mentre l’attività fisica generale iniziava a declinare già intorno all’età dell’ingresso scolastico. Gli studi basati su misurazioni auto-riferite dell’attività fisica riportano il calo dell’attività fisica intorno a dieci anni, mentre gli studi che utilizzano misure oggettive moderne di attività fisica hanno rilevato che l’età dell’inizio della vita sedentaria è già di sette anni.



«Sostenere le scuole e le società sportive è fondamentale per promuovere uno stile di vita attivo per tutti i bambini», spiega Irinja Lounassalo della Facoltà di scienze dello sport e della salute dell’Università di Jyvaeskylae.