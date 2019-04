Domani è domenica, e torna puntuale l’appuntamento con il nostro magazine l’Adige 7. Questa settimana abbiamo deciso di dedicare la nostra “Storia della settimana” al mondo delle ciclabili in Trentino: nonostante la breve parentesi di freddo di giovedì e venerdì, infatti, la stagione primaverile è iniziata e migliaia di persone hanno tirato fuori dal garage la propria bicicletta.



Grazie a 420 chilometri di piste ciclabili, trentini e turisti possono pedalare all’aria aperta e in sicurezza, scegliendo l’itinerario più adatto alle proprie capacità. Oltre a offrirvi una panoramica di itinerari, alcuni ex campioni del ciclismo daranno una serie di consigli utili sia dal punto di vista della preparazione atletica sia da quello della manutenzione del mezzo.



La nostra doppia pagina fotografica l’abbiamo dedicata a L’Aquila: a dieci anni dal terremoto c’è ancora moltissimo da fare. Poi vi porteremo alla scoperta di due realtà molto diverse tra loro ma entrambe uniche in provincia. Prima di tutto l’Atas, l’associazione trentina accoglienza stranieri, che da 30 anni si occupa di accoglienza, solidarietà e aiuto.



E poi Arcadia, che invece opera a Rovereto per recuperare gli animali pericolosi grazie a un percorso di rieducazione. A proposito di animali, spazio ad alcune molto meno simpatiche e amichevoli dei cani: le zecche. Ecco i consigli utili in vista di un’estate che si annuncia ricca di questi parassiti. Non mancheranno i personaggi, come Maria Teresa Di Marco, che vive tra Rovereto e Barcellona, e cura un blog molto seguito e ha pubblicato diversi libri dedicati al mondo della cucina. Infine spazio alla festa del sole a Grigno e a un piccolo approfondimento sul mondo del Subbuteo. Il menù è ricco e gustoso: vi aspettiamo in edicola.