E’ iniziato oggi «Year of Magic», la nuova stagione di Gardaland Resort interamente dedicata alla magia.

Per l’occasione tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sono stati ospiti del Parco, pronti a divertirsi sulle nuove attrazioni e a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera resa ancora più magica dagli scenografici allestimenti di Year of Magic. E fra questi le due tuffatrici super-mamme Cagnotto e Dallapé.

Un coinvolgente e colorato taglio del nastro con scoppio di coriandoli ha sancito l’avvio di stagione insieme ai tanti i vip presenti che si sono fatti immortalare nel backdrop dell’orologio floreale - simbolo del Parco - reso particolarmente affascinante da libri giganti, alambicchi volanti e candelabri distorti.

Fra i presenti, in questa speciale giornata, Eleonora Pedron che, insieme ai figli, ha voluto testare la nuova affascinante «Foresta Incantata», novità della stagione 2019 del Parco: un’attrazione walk-through con un percorso interattivo che permette di vivere un’esperienza straordinaria in un mondo magico tra piante e fiori giganti, alberi imponenti, grandi funghi e creature fantastiche; a fare gli onori di casa e ad accoglierla è stato il Grande Mago, simbolo di questa stagione. Eleonora ha voluto provare anche l’adrenalina di «Sequoia Magic Loop», resa particolarmente colorata dalla nuova magica tematizzazione.

Tra gli altri ospiti temerari che si sono avventurati a bordo di Sequoia Magic Loop anche il simpatico Maccio Capatonda e l’affascinante Ludovica Pagani.

Tanti infine i personaggi, dal divertente Andrea Pisani de i PanPers al comico Gianluca Fubelli insieme alla fidanzata Elena Morali fino all’iconico inviato Valerio Staffelli, che si sono fatti immortalati davanti alle scenografie a tema magia che riempiono le vie del Parco per questa nuova stagione.

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè - pluri-campionesse e tuffatrici italiane - si sono invece divertite insieme alle loro bambine nel nuovo Meet&Greet con Suzy Pecora e Danny Cane in area Peppa Pig Land.

Ha avuto così inizio un anno ricco di novità che richiamano il mondo della magia e permettono ai visitatori di vivere un’esperienza ancora più elettrizzante.

Il momento più atteso della stagione sarà però l’inaugurazione di Gardaland Magic Hotel, il nuovo Hotel a 4 stelle interamente tematizzato e dedicato alla magia che aprirà il 31 maggio 2019.

Dal 30 marzo Gardaland Resort sarà aperto ininterrottamente fino al 3 novembre.