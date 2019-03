Oggi è il giorno dei papà. È la loro festa: un’occasione per un abbraccio, per un disegno, per un piccolo regalo, insomma per ricordare quanto sia importante e indispensabile la figura paterna.

Spesso di corsa, sempre al lavoro, anche i papà avranno la loro giornata per sentirsi coccolati.



L’appuntamento è nato all’inizio del ventesimo Secolo, complementare alla festa della mamma, e in Italia coincide con il giorno di San Giuseppe, proclamato dalla Chiesa protettore dei padri di famiglia. Nel resto del mondo la data è variabile: in febbraio in Russia, a giugno in Svizzera, Austria, Colombia e Danimarca, la prima domenica di settembre in Australia e Nuova Zelanda.



Ma, a prescindere dalla data, si tratta di un momento per ricordare al babbo quanto gli si vuole bene. Un classico per i bambini più piccoli è il disegno con una frase o una poesia: si torna dall’asilo o dalle elementari con il proprio foglio, da regalare a cena. E poi scatta l’abbraccio commosso.



Per i figli più grandi, magari creando un segreto piano d’azione insieme alla mamma, si può pensare anche a un regalo vero e proprio: qualcosa di semplice, magari che duri nel tempo e simbolico.

In vista di martedì chi, come sempre, è sul pezzo è il Muse, che ha organizzato un doppio appuntamento per i papà.



Alle 16 ecco un laboratorio speciale all’interno dello spazio Maxi Ooh! Si tratta di un incontro per scoprire assieme al bambino quanto è preziosa la presenza e l’interazione con il papà, fin dalla gravidanza. Verranno condivisi libri e storie di papà e, con un po’ di fantasia e tanti colori, i bambini presenti realizzeranno uno speciale lavoro, dedicato ad un babbo davvero perfetto. L’evento è a cura di Maddalena Franzoi, responsabile di Rete Intrecci e l’ingresso è libero ma con posti limitati, quindi la prenotazione è consigliata chiamando lo 0461.270311.



Sabato 23, invece, alle 10 e alle 11, è previsto un piccolo concerto con l’associazione M.A.M. (Musica Ascolto Movimento). Durante l’appuntamento musicale, grandi e piccini saranno immersi in un ambiente sonoro ricco, vario e complesso, secondo i principi della Music Learning Theory di Gordon.

Martedì, alle 17 in Clarina presso la biblioteca, ci saranno una serie di letture rivolte ai bambini ma pensate proprio per l’occasione.

Tornando ai regali, uno veramente speciale l’ha pensato Italfly: si chiama «Fai volare il tuo papà» e il nome spiega già tutto. Per chi non ha paura di stare in alto, ci saranno prezzi speciali per pilotare un elicottero (un Robinson 22) o un piccolo aereo (Cessna C179). Il regalo va prenotato e lo sconto arriverà utilizzando il codice «Festa del papà 2019».

Tante aziende, a livello mondiale, hanno pensato inoltre a una serie di sconti e promozioni proprio per il 19 marzo. Tra le tante, ad esempio, Samsung che offre un 25% in meno per una serie di prodotti dedicati ai papà più tecnologici. Basta collegarsi al sito shop.samsung.com/it/auguripapa e scegliere.



Per chi ha poca fantasia, c’è sempre l’opzione di farsi un giro su internet. Sono tantissimi, infatti, i siti che propongono una serie di idee regalo, tra originalità e ovvietà. Dal vino al rasoio passando per il profumo per chi ha decisamente poca fantasia, arrivando fino a corsi di cucina (regalo che contiene anche un classico «messaggio subliminale», pensato forse più dalle mamme che dai figli). Ma regalo o no, a tutti i papà: tanti auguri.