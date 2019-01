La Harry Potter mania è inarrestabile a New York e dopo la grande mostra alla New York Historical Society per il ventennale e il musical a Broadway ora arriva anche un cafè a tema.

'Steamy Hallows' aprirà a febbraio nell'East Village e offrirà un'atmosfera ispirata al maghetto più famoso al mondo. Tra 'pozioni' a base di te e caffè e biscotti che richiamano la storia del giovane mago inglese e le vicende della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, i clienti si ritroveranno in un ambiente incantato e potranno loro stessi sentirsi 'magici' per qualche ora.