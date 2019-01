John Travolta lancia il look calvo e fan approvano

L’attore americano John Travolta ha deciso di iniziare l’anno con un nuovo look: più magro, con una barba rada bianca e completamente calvo. L’immagine del leggendario protagonista della febbre del sabato sera (1977) è costantemente cambiata durante i suoi 40 anni di carriera.



Essendo un «sex symbol» alla fine degli anni ‘70, con grandi qualità per ballare, ha riguadagnato il suo trono sul grande schermo grazie a Quentin Tarantino con film vincitore di Oscar per il miglior film «Pulp Fiction» (1994). In quella pellicola, Travolta sembrava sovrappeso e con i capelli lunghi, ma ciò non gli impediva di dimostrare che il suo talento per la danza era ancora intatto, nella scena dove danzava con Uma Thurman.