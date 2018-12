Ora di pranzo, tutti a tavola per gustarsi le specialità, la compagnia e il calore della giornata di Natale.

Ma oggi non si deve dimenticare anche l'impegno di chi non è in casa perché impegnato sul posto di lavoro. Tante le categorie impegnate anche nel giorno di festa per eccellenza.

A tutte e tutti loro, un augurio particolare ed un invito a mandarci uno scatto del «loro» Natale. Intanto, ecco gli auguri delle ragazze del reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento.