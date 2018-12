Che si preferisca la cena della vigilia o il pranzo, la tradizione o piatti nuovi e originali, la tavola di Natale è la regina delle feste, alla quale le famiglie italiane dedicano in media un budget di 112 euro, pari allo 0,2% in più rispetto al Natale 2017. Immancabili i dolci, con il perenne duello fra panettone e pandoro, vinto anche quest’anno dal primo. L’enogastronomia prevale anche nei regali, nel 24% dei casi orientati su prodotti tipici.

Nonostante la crisi, gli italiani non tagliano il budget per la cena della vigilia di Natale e per il pranzo del 25 dicembre: secondo un’indagine Confesercenti-Swg spenderanno complessivamente 2,8 miliardi di euro, il dato più alto dal 2007. La spesa maggiore si registra nelle regioni centrali, con una media di 119 euro a famiglia, mentre la spesa più bassa (105 euro) si registra nel Nord-Est.

Anche quest’anno la maggior parte degli italiani preferisce festeggiare il Natale in casa, rileva un’analisi Coldiretti/Ixè, con un impegno medio ai fornelli di 3,6 ore. Come prevede la tradizione, nel menu della vigilia le preferenze vanno al pesce (75%), mentre nel pranzo di Natale vincono bolliti e arrosti, cappelletti in brodo.

C’è però chi decide di festeggiare il Natale al ristorante: secondo la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) sarà questa la scelta di 4,7 milioni di italiani, con un calo del 2,9% rispetto al 2017. La spesa complessiva è stimata in 243 milioni di euro con 85.618 esercizi (72%) che aperti a Natale e 500.000 lavoratori della ristorazione operativi durante le feste. Anche al ristorante vincono i menu tradizionali, con il 67,9% delle preferenze.

A proposito di tradizione, torna anche quest’anno l’ormai classico duello fra panettone e pandoro: il primo continua a vincere, ma è sempre più incalzato dal secondo, come emerge dal sondaggio condotto da Swg per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna). In quasi la metà (49%) delle famiglie italiane, rileva un’indagine della Coldiretti/Ixè, pandoro e panettone arriveranno sulla tavola insieme ai dolci tipici preparati in casa, nel rispetto delle tradizioni locali, dai calzoncelli della Basilicata agli struffoli della Campania e alla gubana del Friuli Venezia Giulia, fino alla spongata dell’Emilia Romagna o lo zelten trentino e altoatesino.