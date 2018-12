Per il secondo anno consecutivo è Kendall Jenner la modella più pagata del mondo, secondo la classifica di Forbes del 2018. La top model, che già nel 2017 aveva rubato lo scettro di superricca a Gisele Bundchen, stavolta risulta essere la più pagata per aver incassato 22,5 milioni di dollari. A seguirla, in seconda posizione, c'è Karlie Kloss che ha guadagnato 13 milioni di dollari. Terze, a pari merito, Chrissy Teigen, moglie del cantante John Legend, e la top model britannica Rosie Huntington-Whiteley, entrambe con un fatturato di 11,5 milioni di dollari. Gisele Bundchen, modella più pagata del 2015 e 2016, scivola in quarta posizione pari merito con Cara Delevingne, con 10 milioni di dollari. Seguono Joan Smalls con 8,5 milioni di dollari guadagnati e pari merito con Bella Hadid e Gigi Hadid con 9,5 milioni di dollari . Doutzen Kroes chiude la classifica con 8 milioni di dollari. Adriana Lima, Ashley Graham e Liu Wen, sono fuori dalla top ten. Secondo i dati forniti da Forbes, tra giugno 2017 e giugno 2018, le 10 modelle più pagate del mondo hanno incassato 113 milioni di dollari. Insomma, oltre alla bellezza le regine della passerella sono anche donne molto ricche e autonome, spesso mogli madri di famiglia, con idee chiare sull'ambiente e sul sociale. Tanta roba.

Kendall Jenner è la regina della classifica delle modelle più ricche perché ha sfilato per marchi prestigiosi come Versace e Victoria's Secret, ma soprattutto perché ha firmato contratti milionari come testimonial con Calvin Klein, Adidas ed Esteé Lauder. Kendall Nicole Jenner nata a Los Angeles, il 3 novembre 1995 oltre ad essere una celebre modella è un personaggio televisivo. Anzi la sua notorietà comincia grazie al reality show Al passo con i Kardashian in onda su E! incentrato sulla vita della sua famiglia. Kendall è figlia di Caitlyn Jenner e di Kris Jenner, è di origini olandesi e scozzesi. Oltre alla sorella minore, Kylie, Kendall ha molti fratellastri e sorellastre, una di queste è la celebre Kim Kardashian. Sua madre Caitlyn ha avutoaltri quattro figli da due precedenti matrimoni: Burton William "Burt", Cassandra Lynn "Casey", Brandon e Brody, e altri quattro figli, avuti con l'avvocato difensore, deceduto nel 2003, Robert Kardashian: Kourtney, Kim, Khloé e Rob. Anche loro quattro hanno fatto parte del programma tv, Al passo con i Kardashian.

Nell'ottobre 2014 i genitori divorziano dopo ventitré anni di matrimonio. Nell'aprile 2015 il padre dichiara di sentirsi donna e di volere iniziare il processo per il cambiamento di sesso e nel successivo mese di giugno appare sulla copertina di Vanity Fair col nome di Caitlyn Jenner. Kendall ha cominciato il suo lavoro di modella per il marchio Sherri Hill. Poi appare sulla rivista People "Beautiful People" con sua sorella Kylie e a NY comincia a sfilarel. Kendall è apparsa due volte in copertina, prima nel giugno 2011 per American Cheerleader; e successivamente nella rivista Teen Prom Magazine. Insieme alla sorella Kylie ha creato una linea di abbigliamento con PacSun. Nel 2014 viene scelta da Riccardo Tisci come testimonial della campagna autunno/inverno 2014 di Givenchy accanto a Mariacarla Boscono. Lo stesso anno durante la settimana della moda a Parigi, sfila per Givenchy e Chanel. In seguito a Londra per Marc Jacobs, e a Milano per Bottega Veneta, Dolce&Dolce & Gabbana, Emilio Pucci e Fendi. Nel mese di novembre viene scelta Estée Lauder come nuovo volto delle sue campagne pubblicitarie, e il sito Models.com la inserisce nella lista delle 50 modelle più richieste. Nel 2015, insieme alla sorella Kylie, collabora con il marchio Topshop per il lancio di una nuova capsule collection, e quindi appare sulla copertina dell'edizione cinese di Vogue, accanto al fenomeno del pop Kris Wu, come icone di una nuova generazione.Viene scelta come testimonial delle campagne autunno/inverno 2015 di Fendi e Calvin Klein Underwear. Viene classificata dalla classifica Forbes la sedicesima modella più pagata, con un guadagno di 4 milioni di dollari e sempre nel 2015 partecipa per la prima volta all'annuale Victoria's Secret Fashion Show, esperienza ripetuta anche nel 2016 e 2018. Salta l'edizione del 2017 a causa di un contratto esclusivo con il brand italiano di intimo La Perla. Nel febbraio 2016 riceve una statua di cera presso il Madame Tussauds di Londra. Ad inizio 2016 sfila alla Milano Fashion Week per Versace, mentre nel mese marzo partecipa alla sfilata di Balmain Paris con la collega (e amica) Gigi Hadid. Nello stesso anno viene inserita dalla rivista Forbes al terzo posto fra le modelle più pagate, con un guadagno di 10 milioni di dollari, ex aequo con la modella Karlie Kloss, ma è solo l'anno dopo che sale sul podio delle più pagate scalzando Gisele. Nel 2017 realizza uno spot per la Pepsi in cui partecipando alla protesta, afferra una lattina di Pepsi e la offre a un agente di polizia. Molti hanno accusato la multinazionale americana di essersi appropriata delle istanze del movimento Black Lives Matter, nato per contrastare il razzismo e la violenza contro gli afro-americani, solo per pubblicizzare la propria bevanda. La pepsi ha subito ritirato la pubblicità e si è scusata con i consumatori. Nel mese di giugno firma un contratto con il brand sportivo Adidas Originals diventando ambasciatrice del marchio, e continua la collaborazione con Fendi per la campagna pubblicitaria autunno/inverno insieme alla modella Gigi Hadid.Nel mese di settembre viene nominata Icona Fashion del Decennio, grazie alla sua carriera, all'influenza mediatica e al numero di followers, nonostante questo ci sono state polemiche sull'adeguatezza di questo titolo in quanto la modella esercita tale professione a livello internazionale solo dal 2014, ovvero tre anni. Nello stesso periodo è stata scelta come protagonista del video musicale Enchanté di Fergie. Nel 2018 è testimonial delle campagne pubblicitarie di Ochirly, accanto a Bella Hadid, e Tod's con l'etoile Roberto Bolle. Nello stesso anno recita un cameo nella pellicola Ocean's 8, diretta da Gary Rossi.