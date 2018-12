C’era anche un pezzo di Trentino alla festa per gli auguri di Natale in casa Juventus.



I brindisi, come ormai da tradizione, erano rigorosamente targati «Ferrari»: le bollicine trentine hanno accompagnato la festa di Cristiano Ronaldo & C.



A brindare con i campioni bianconeri, Matteo Lunelli, Ceo del gruppo, e Alessandro Lunelli.