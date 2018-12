C’è chi non rinuncerebbe mai alle lenticchie, chi non può fare a meno dei tortellini, chi farebbe follie per torrone e panettone. Ma a trionfare su tutto sono le lasagne.



Per gli italiani, da sempre, le festività natalizie sono sinonimo di lauti pranzi e conviviali cene in famiglia e, da Nord a Sud. Le usanze cambiano, ma l’interesse per la tradizione e la buona cucina rimane invariato.



A trionfare nel «menu natalizio 2.0», emerso da un monitoraggio condotto sui social da Espresso Communication per Vitavigor, storico marchio dei grissini di Milano, sono dunque le lasagne, con ben 570.903 post dedicati su Instagram.



La medaglia d’argento va al panettone, tipico dolce milanese da sempre associato alla tradizione gastronomica del Natale, che ha ottenuto ben 348.728 condivisioni.



Il terzo posto della classifica è assegnato ai tortellini, storico piatto emiliano ormai diffuso in tutta Italia, con 301.377 condivisioni.



Grande escluso dal podio è invece il pandoro, dolce di origine veronese, che ha raccolto 109.458 hashtag.



La quinta posizione è occupata dalle lenticchie, piatto tradizionale e di buon auspicio che si prepara l’ultimo dell’anno, con 56.596 condivisioni.



Al sesto e a settimo posto troviamo rispettivamente la frutta secca e il torrone, con 52.753 e 50.715 condivisioni.



L’ottavo posto è invece occupato dai grissini, uno dei prodotti agroalimentari italiani più noti all’estero, con 50.084 post.



In coda alla Top 10 troviamo gli struffoli, dolci tipici della gastronomia meridionale, con 46.443 condivisioni, e il baccalà con 44.623.





A sorpresa i grandi esclusi dalla Top 10 sono il bollito e l’arrosto, che hanno fatto registrare 44.413 e 42.880 hashtag. Anche il capitone, tipico piatto della tradizione natalizia partenopea, sembra essere uscito dalle «grazie digitali» degli italiani, ottenendo 37.794 post dedicati. A seguire troviamo i mandarini con 28.379 condivisioni, il cotechino, con 17.816 post. Le seadas, uno dei dolci più caratteristici della Sardegna, si assestano sulle 17.548 condivisioni, mentre gli affettati fanno registrare un calo di popolarità con sole 16.364 menzioni. A chiudere la classifica ci pensano i datteri, l’abbacchio e il cappone, rispettivamente con 12.027, 8.328 e 4.765 hashtag.